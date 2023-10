Italiani tornano a spendere fuori casa per esperienze stimolanti

Il 51% degli italiani è pronto a tornare a spendere nel fuoricasa, seconda voce in assoluto dopo i viaggi, mentre due terzi (il 66%) danno più importanza a un'esperienza che stimoli attese, aspettative e curiosità, che ai soli cibo e bevande. Dati di una ricerca Tradelab a sostegno dei numeri positivi del settore della ristorazione e dell'ospitalità professionale, confermati anche dal bilancio dell'evento mondiale dedicato al comparto, Host, che si è chiuso ieri a Fiera Milano.

Più di 180mila i visitatori professionali, dei quali oltre il 42% internazionali provenienti da 166 Paesi e in particolare, oltre che dall'Europa, da Nord e Sud America (1 su 10), Paesi del Golfo, Asia (1 su 5). Per scoprire tutte le innovazioni e i trend nel campo dei macchinari, attrezzature e arredo, settori in cui il Made in Italy è tra i leader, sono arrivati anche da Isole Fiji, ESwatini (l'ex Swaziland il più piccolo stato dell'emisfero meridionale) o Tanzania.

Al di là dei numeri, spiega una nota di Fiera, 'a colpire è stata soprattutto la qualità degli incontri di business, grazie all'elevata profilazione non solo tra gli oltre 700 hosted buyer, arrivati a Milano grazie anche alla collaborazione di Ita-Ice Agenzia, ma anche tra i visitatori spontanei, spesso rappresentati da decisori aziendali con alta capacità di spesa'.

Instagram #HostMilano ha superato 1 milione e 400 mila impression e i Paesi che hanno maggiormente seguito la manifestazione sui social sono stati Italia, Brasile, Stati Uniti, Spagna, Francia e Regno Unito. Notevole anche il riscontro sui media tradizionali, con 1.342 giornalisti presenti (279 quelli internazionali) e più di 5.000 tra citazioni e articoli.

L'appuntamento con la 44ma edizione di HostMilano è a Fieramilano dal 17 al 21 ottobre 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA