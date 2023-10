Cinquantotto arresti per un traffico internazionale di droga tra l'Italia e la Spagna sono in corso da parte dei militari della Guardia di Finanza di Milano su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura lombarda.

La maxi operazione è incentrata sul traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Sono in corso arresti e sequestri in tutt'Italia e all'Estero.



