Scontro moto-bicicletta, grave una ciclista 25enne a Milano

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Milano, dove una ragazza che si trovava in sella a una bici ha riportato un grave trauma ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, incosciente.

E' accaduto intorno alle 15, quando la ciclista, di 25 anni, si è scontrata con una moto all'incrocio tra via Solari e via Stendhal. La donna ha riportato un grave trauma cranico e una ferita a una gamba, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo.

Il motociclista, un 34enne, è caduto a terra ed è stato portato dal 118 al Policlinico in codice giallo.



