Scala: alla Filarmonica abbonamenti a 100 euro per gli under 30

Duecento abbonamenti a cento euro: torna Generazione Filarmonica, l'offerta che la Filarmonica della Scala riserva dal 2019 agli under 30 mettendo a loro disposizione i posti migliori (di platea e palco) a prezzi più che accessibili.

Due sono le tipologie di abbonamento. Cento posti sono disponibili per quello rosso, che consente di vedere i primi cinque concerti della stagione a partire dall'inaugurazione del 15 gennaio con Riccardo Chailly fino al concerto del 18 marzo con Mattias Pincher, senza dimenticare l'appuntamento con Daniel Barenboim del 21 gennaio. Altri 100 posti sono invece per i cinque appuntamenti dall'8 aprile con Myung-Whun Chung all'11 novembre con Fabio Luisi sul podio.

Gli abbonamenti dell'iniziativa, resa possibile grazie al sostegno di Allianz, sono in vendita online da domani 18 ottobre. Gli abbonamenti sono nominali e non possono essere ceduti a chi non ha i requisiti necessari, ovvero a chi non è under 30.

"Siamo lieti di offrire anche quest'anno alle nuove generazioni l'opportunità di avvicinarsi alla grande musica e - ha sottolineato il dg di Allianz Maurizio Devescovi - di vivere in prima persona le emozioni che ci regala l'Orchestra Filarmonica della Scala, una vera eccellenza che è apprezzata in tutto il mondo".



