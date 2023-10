Otranto Film Festival lancia 'Back to talent'

L'Otranto Film Festival (OFF), in collaborazione con HeArt, piattaforma nata con l'obiettivo di far emergere e valorizzare il talento artistico, lancia una nuova versione del contest Back to Talent (BTT).

Già presentato nell'area metropolitana di Milano, Back to Talent è rivolto ad aspiranti cantanti. Il contest è nato per riconoscere e premiare il talento musicale, legato al cinema, consentendo a musicisti e compositori di caricare i propri brani ed essere votati da una giuria popolare, costituita da oltre centomila utenti e da una giuria di esperti. 'OFF per BTT' è aperto a tutti i maggiorenni che hanno un domicilio o un indirizzo di residenza in Italia. Ciascuno degli artisti, o aspiranti tali, potrà partecipare semplicemente caricando sulla piattaforma www.heart-social.com la propria candidatura attraverso l'invio di un brano, solo sonoro o cantato, inedito, da applicare come colonna sonora di una scena di un film a scelta. Le candidature potranno essere inviate entro il 29 ottobre 2023.

Al termine del periodo indicato, i voti della giuria popolare designeranno i 10 finalisti e la giuria professionale designerà i tre vincitori che dovranno portare sul palco, oltre al brano selezionato, un ulteriore brano, sempre pensato come colonna sonora di un'altra scena di un altro film. I tre finalisti avranno come premio la possibilità di esibirsi sul palco di Otranto Film Festival 2023.

La direzione artisti dell'OFF è di Stefania Rocca. "Nelle precedenti edizioni di OFF - spiega Stefania Rocca - ho sempre cercato di trovare degli spazi per le nuove generazioni. Per esempio, attraverso l'organizzazione di una summer school abbiamo approfondito la sceneggiatura con il supporto di Nichetti, De Cataldo e Diego De Silva. Quest'anno, ho pensato ad un contenuto più pop creando il contest 'Back to Talent', rivolto ad aspiranti compositori di colonne sonore per il cinema, aprendo a tutti la possibilità di mettersi in luce".





