Inter: Cuadrado non ci sarà col Torino per tendinite

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ,non avrà ancora a disposizione Juan Cuadrado alla ripresa dopo la pausa per le nazionali. Come reso noto dal club nerazzurro, infatti, l'esterno colombiano, in pieno accordo con lo staff medico interista, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro.

Le condizioni del giocatore saranno rivalutate la prossima settimana e Cuadrado così salterà la sfida contro il Torino in programma sabato.



