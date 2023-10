Ecco la torre della Scala, 38 metri e un gioiello sotterraneo

È un richiamo, anzi un "ammiccamento" come l'ha definitivo l'architetto Mario Botta, alla Torre Velasca uno dei simboli di Milano la nuova torre del teatro alla Scala.

Con un'altezza di 38 metri (la stessa della torre scenica realizzata al momento del restauro nel 2004) a cui se ne aggiungono 19 sotterranei la nuova struttura si sviluppa su 17 piani, undici fuori terra e sei sotto e ospita gli uffici, una nuova sala prove per il ballo, uno nuovo spazio ampliato per il retropalco, due grandi terrazze con vista sulla città e il vero gioiello di questo progetto, cioè la nuova sala prove per l'orchestra che non è ancora terminata. Questa si trova sotto terra all'altezza della falda acquifera, al piano -6, è isolata e protetta come un guscio. Con un'altezza di 14 metri, dieci in più di quella attuale, sarà anche sala di registrazione. Per completarla mancano i rivestimenti acustici la cui gara d'appalto è adesso in fase di aggiudicazione e la sala sarà pronta nella primavera del 2024.

I lavori per la torre sono durati due anni, dalla posa della prima pietra ad aprile del 2021 in pieno periodo Covid, per un investimento di circa 23 milioni calcolando anche la demolizione del precedente edificio. "È stato un lavoro fatto con molta efficienza" ha commentato il sovrintendente della Scala Dominique Meyer che ha sottolineato come questa torre farà risparmiare al teatro quasi 400mila euro l'anno con per l'estinzione dei mutui e per il fatto che non si pagherà più l'affitto degli uffici di via Torino.

"La grande sorpresa - ha spiegato l'architetto Mario Botta che ha lavorato insieme allo studio Emilio Pizzi - è sotto, dove c'è la sala prove dell'orchestra, che è il vero gioiello di questa trasformazione". La torre include nuova sala prove per il ballo al nono piano con una magnifica vista sulla città, che si aggiunge alle tre già esistenti, i locali per gli uffici (i sindacati, oggi polemicamente assenti, hanno chiesto un incontro per discutere della distribuzione) e lo spazio per lo scarico e premontaggio delle scenografie nel retropalco, oltre alle due grandi terrazze al quarto e al sesto piano.



