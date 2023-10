E' ai domiciliari e spaccia sulla porta di casa, arrestato

Nel corso di un servizio di controllo straordinario durato tre giorni nel comune di Rozzano, che ha visto impiegati oltre 50 militari che fanno capo alla Compagnia di Corsico, i carabinieri della Tenenza di Rozzano con quelli del Nucleo cinofili di Casatenovo, hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 47 anni, pregiudicato, che, ai domiciliari, è stato sorpreso a vendere cocaina dall'uscio di casa.

Nell'abitazione sono stati trovati 40 grammi, sempre di cocaina, telefoni cellulari e 2.300 euro in contanti. La sua compagna è stata denunciata per favoreggiamento, perché aveva cercato di nascondere altre dosi di cocaina e due bilancini.

Sempre nello stesso servizio i carabinieri di Rozzano hanno denunciato per spaccio un 45enne italiano, pregiudicato, anch'egli ai domiciliari, perché in casa sua aveva due grammi di marijuana, dieci di hashish e più di 2.000 euro in contanti.





