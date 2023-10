Custodi della bellezza, in tv la fede vista dagli artisti

Le Ragioni della Speranza, seconda parte del programma A Sua Immagine (in onda il sabato pomeriggio a partire dalle 16.30) è un programma storico di Rai1, frutto della collaborazione tra il servizio pubblico e la Conferenza episcopale italiana, dedicato al commento del Vangelo della domenica. A partire da sabato 21 ottobre un nuovo percorso racconterà come gli artisti nei secoli hanno rappresentato la fede, avendo come riferimento alcune importanti città italiane che custodiscono grandi tesori dell'arte.

Masaccio, Perugino, Pinturicchio, Giotto, sono solo alcuni dei pittori che accompagneranno gli italiani in un viaggio dal titolo Custodi della bellezza, perché come scrive il pittore Marc Chagall, "La Bibbia è la fonte cui hanno attinto, come in un alfabeto colorato, gli artisti di tutti i tempi".

Prima tappa della rubrica è Città di Castello, in Umbria.

Seguiranno Perugia, Spello, Città del Vaticano, Parma e la Cappella degli Scrovegni a Padova. In ogni città un critico aiuterà i telespettatori a scorgere tra le pieghe delle opere il fascino del Vangelo.

Conduce il programma monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Sacerdote ambrosiano, ordinato dal cardinale Carlo Maria Martini nel 1987, Viganò è docente incaricato di etica e deontologia dei media all'alta scuola di specializzazione in Comunicazione dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente di Semiotica del cinema e degli audiovisivi e di Semiotica e comunicazione d'Impresa alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell'università Lumsa di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA