Carceri milanesi, la cultura come forma di reinserimento sociale

Quattro carceri dell'area metropolitana milanese e quattro modi diversi di dare speranza per la rassegna dal titolo 'Girasoli'. La rassegna, promossa dalla Città metropolitana di Milano per alzare il velo sul mondo carcerario e offrire uno sguardo differente sui detenuti e sulle detenute, ha preso oggi il via con un convegno moderato dall'editorialista di Avvenire Marco Tarquinio e con una mostra nel carcere di Opera che resterà aperta fino al 24 ottobre. Ad esporre sono i detenuti e le detenute che frequentano il corso di 'Arte Figurativa', tenuto dalla professoressa Chiara Mantovani. Si possono ammirare dipinti a olio, mosaici, finti affreschi e disegni ad acquerello.

I quattro appuntamenti della rassegna si snoderanno nelle quattro stagioni (dall'autunno 2023 all'estate 2024) e con quattro modalità espressive (pittura, musica, teatro e cucina) nella cornice di Palazzo Isimbardi, "per un percorso di conoscenza e inclusione rivolto alla cittadinanza". Protagonisti dei quattro convegni sono le case circondariali 'Francesco di Cataldo', cioè San Vittore, quelle di Opera e di Bollate, e l'istituto penale minorile Beccaria, insieme a realtà che, all'interno dei diversi istituti, sono strumento di formazione e recupero.

Al convegno hanno preso parte anche l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, la consigliera comunale di Milano Beatrice Uguccioni, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Curia di Milano monsignor Luca Bressan, la funzionaria giuridico-pedagogica della Casa di Reclusione di Opera Annamaria Rossi, il presidente Unitre di Opera Riccardo Borghi, il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina, la direttrice generale della Triennale di Milano Carla Morogallo, Cinzia Macchi – La Milanesa (Progetto creativo di inclusione sociale) e Chiara Mantovani, professoressa che cura i percorsi artistici nel carcere. A portare i saluti della Città metropolitana di Milano, il vicesindaco Francesco Vassallo. Il convegno è stato aperto da un video con l’interpretazione di Cristina Donadio. Durante la mattinata anche la mecenate Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha mandato un videomessaggio ai presenti. Al termine della mattinata il direttore del Carcere di Opera, Silvio Di Gregorio, ha portato il suo saluto.

Ringraziati infine i collaboratori del progetto: la dirigente dell’istituto Carlo Porta Rossana Di Gennaro, Gianni Benedetti, direttore generale di Coldiretti Lombardia, Camillo Zulli, direttore generale di Bio Cantina Orsogna e Massimo Ornaghi, direttore generale di Ersaf Lombardia che donerà delle piante al carcere.



