CReijnders: 'Il Milan può vincere scudetto e Champions'

"Siamo una squadra con tanta qualità. Quello che vogliamo è vincere lo scudetto. Siamo in un buon momento. Ora abbiamo tre gare difficili, ma sono fiducioso che possiamo vincerle": è la carica del centrale del Milan Tijjani Reijnders intervistato da Sportmediaset dopo la vittoria con la maglia dell'Olanda contro la Grecia. Un ottimo avvio quello di Rejinders che dice di essersi subito trovato bene in rossonero tanto che non pone limiti agli obiettivi del Milan: "Se possiamo vincere la Champions? Siamo un'ottima squadra, possiamo vincere sia il campionato che la Champions".





