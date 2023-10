Basket: Eurolega; EA7 Milano -Olympiacos 65-53

E' festa grande in casa Olimpia. La prima vittoria stagionale in Eurolega - sconfitti i vice campioni d'Europa dell'Olympiacos 65-53 - è la degna celebrazione della serata dedicata ai grandi campioni del passato e in cui Hines stacca tutti con 393 presenze in Eurolega, record di ogni tempo: Gigi Datome viene inserito nella Hall of Fame del club ("Tanti campioni hanno indossato questa maglia, non tutto hanno avuto la fortuna di sentirsi amati e rispettati anche nelle difficoltà come è successo a me") assieme a Mason Rocca, Keith Langford, Curtis Jerrells, Rakim Sanders, Kruno Simon e Vlado Micov. In campo la squadra di coach Messina risponde con una prova di testosterone, all'interno di una gara ruvida. Due momenti per tutti: Canaan viene espulso per doppio tecnico dopo 17', Milutinov sgomita lo zigomo di Voigtmann nel finale. Gara equilibrata fino al 32', quando Fall schiaccia il sorpasso (44-45). Poi è un assolo Olimpia: 9-0 e parziale complessivo di 16-2, con Mirotic (20), Pangos (16, 15 nella ripresa) e Shields (12) protagonisti.



