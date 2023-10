Atalanta: Toloi recupera, infortunio non così grave

Si sta rivelando meno grave del previsto l'infortunio occorso a Rafael Toloi il 5 ottobre scorso in Europa League in casa dello Sporting Lisbona. Il capitano dell'Atalanta, alla ripresa settimanale degli allenamenti nel pomeriggio in vista della ripresa di campionato domenica a Bergamo col Genoa, s'è allenato in parte col gruppo pur proseguendo il programma di recupero individuale. Il 33enne italo-brasiliano va verso la convocazione dopo aver perso soltanto la trasferta con la Lazio prima della sosta.

A Toloi, sostituto a Lisbona 12 giorni fa di Berat Djimsiti al 9' della ripresa, erano state diagonisticate la contusione diretta con trauma in iperestensione del ginocchio sinistro e la conseguente lesione focale del bicipite femorale sinistro.





