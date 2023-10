Atalanta, il club festeggia il 116mo compleanno

"Dal 1907 amore e passione a tinte nerazzurre", intitola la notizia del 116mo compleanno il sito ufficiale dell'Atalanta Bergamasca Calcio. La società, che in realtà adottò in origine i colori bianconeri, nacque sotto il nome di Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta il 17 ottobre 1907 (data in cui i quotidiani ne diedero notizia), per diventare nerazzurra nel 1920 con la fusione con la biancazzurra Bergamasca, battuta nello spareggio di Brescia il 5 ottobre 1919 per disputare la Prima Categoria. I cinque storici fondatori, che avrebbero firmato l'atto costitutivo al Ristorante Correggi di Bergamo, sono Eugenio Urio, Gino e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti, appartenenti alla polisportiva 'Giovane Orobia'.





