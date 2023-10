Aids: Check Point Milano celebra 5 anni di attività

Sono già 10mila le persone che hanno potuto sottoporsi negli ultimi cinque anni a Milano ai test gratuiti per Hiv e malattie sessualmente trasmissibili grazie all'associazione Milano Check Point, il safe place di via Pergolesi 15, che conta 60 operatori e 20 medici volontari.

Proprio per celebrare questo traguardo si è tenuto oggi a Palazzo Marino un convegno, promosso con patrocinio del Comune di Milano e di Ats Milano, e il supporto di Viatris e ViiV Healthcare, intitolato '5 anni di Milano Check Point'.

In questo periodo il centro milanese ha seguito, in particolare, 1100 persone per la PrEP, la profilassi, ed ha erogato 8000 visite PrEP comprensive di screening. Rivolto ai volontari italiani del mondo del privato sociale, della community Lgbtq+ e delle persone che vivono con Hiv, ai giovani medici ed agli specialisti, il convegno ha fatto il punto sui primi 5 anni di servizio dell'associazione fornendo best practice e aggiornamenti riguardo la salute sessuale, il safer sex, la PrEP e le infezioni sessualmente trasmissibili.

"Era la fine del 2018 quando finalmente siamo riusciti a dar vita al checkpoint, che in pochi anni, nonostante la fatica e le difficoltà continue, è diventato un luogo riconosciuto da tutte le persone della comunità Lgbtq+ di Milano e non solo" ha detto il coordinatore dell'associazione Daniele Calzavara. "Siamo molto fieri - ha aggiunto - che il nostro lavoro di tutti i giorni aiuti le persone, le faccia sentire al sicuro e faccia sì che possano vivere la sessualità in modo libero e consapevole, determinandosi e non lasciando più le cose al caso".

"I dati epidemiologici - ha concluso - dicono che stiamo facendo un ottimo lavoro: Milano, da sempre con il primato negativo del numero più alto di nuove diagnosi di Hiv l'anno, dal 2020 ha visto un'inversione di rotta marcata come in nessun altro posto in Italia. Credo che il nostro lavoro stia producendo salute, salute sessuale e benessere per tutte le persone, abbattendo le barriere dello stigma legato all'Hiv".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA