Sea Prime a 26.500 voli nei primi nove mesi, +3,4%

Nei primi nove mesi dell'anno Sea Prime, la branca di Sea che gestisce i voli privati, ha registrato circa 26.500 i movimenti (+3,4% rispetto al 2022), con un traffico internazionale che ha rappresentato complessivamente il 70% del traffico negli scali milanesi di Linate e Malpensa.

Catalizzatori del traffico di business aviation a Milano sono stati eventi con record di visitatori come il Gran premio di F1 e la Settimana della Moda, con picchi di oltre 300 movimenti giornalieri. Sono dati che emergono durante la presenza di Sea Prime, che con il brand Milano Prime è il primo operatore di aeroporti di business aviation in Italia e tra i leader in Europa, per la settima volta a Nbaa-Bace, evento di riferimento del settore che si svolge a Las Vegas dal 17 al 19 ottobre.

Dopo l'annuncio del primo rifornimento Saf (Sustainable aviation fuel) a Linate Prime a fine 2022 e sulla scorta dell'iniziativa del gruppo per lo sviluppo dell'utilizzo e fornitura di biocarburanti per l'aviazione, Sea Prime intende lanciare il primo programma di incentivi Saf per la business aviation in Europa, riconoscendo a operatori qualificati un contributo tra 500 e 1.000 euro per tonnellata di 'Saf puro' acquistato ed effettivamente erogato, miscelato al carburante fossile, presso gli aeroporti di Milano Prime nel corso del 2024, per coprire parte dell'extracosto che ancora caratterizza i Saf rispetto al carburante tradizionale.

"L'impegno costante nello sviluppo infrastrutturale sostenibile e della gamma servizi insieme ai nostri partner e stakeholder consolida la nostra posizione di leader in Italia e in Europa nella gestione di aeroporti dedicati alla business aviation. Dopo l'Hangar X appena inaugurato, stiamo lavorando a ulteriori opportunità di sviluppo traguardando le Olimpiadi del 2026, altro 'milestone' per la città di Milano", commenta Chiara Dorigotti, Ceo di Sea Prime.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA