Sala incontra a Palazzo Marino vertici comunità ebraica Milano

Una foto per siglare la pace fatta dopo le polemiche sulla presenza sulla facciata di Palazzo Marino non solo della bandiera di Israele ma anche della pace.

L'ha pubblicata il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulle sue pagine social e ritrae lui insieme a Walker Meghnagi e Milo Hasbani, presidente e vice presidente della Comunità Ebraica di Milano, Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah ed Emanuele Fiano. L'incontro si è tenuto oggi a Palazzo Marino sede del Comune.

"Nei giorni scorsi Walker Meghnagi e Milo Hasbani, presidente e vice presidente della Comunità Ebraica di Milano, e Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah, mi hanno proposto di incontrarci - ha spiegato Sala nel post -.Oggi ci siamo visti a Palazzo Marino. Un incontro cordiale in cui ho ribadito la vicinanza mia e della città. In conclusione del colloquio ho chiesto di ricambiare la visita e giovedì sarò presso la sede della Comunità Ebraica milanese".

Nei giorni scorsi la comunità ebraica di Milano aveva polemizzato per la decisione del Consiglio comunale di esporre sulla facciata del Comune non solo la bandiera di Israele ma anche quella della pace, in particolare duro era stato lo scambio fra Jarach e il sindaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA