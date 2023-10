Il campus della Statale a Mind ospiterà oltre 23mila persone

Ospiterà una comunità di oltre 23mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff di quattro facoltà, il nuovo campus per le facoltà scientifiche della Statale di Milano a Mind, il Milano innovation district, il cui progetto è firmato da Cra-Carlo Ratti Associati. Oggi nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico è stata svelata la prima pietra, i lavori partiranno indicativamente entro il 2023 o all'inizio del 2024, i primi insediamenti didattici e scientifici si vedranno nel 2026-2027 e il nuovo campus entrerà a regime nel 2027-2028. A Mind saranno trasferite le facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari, Scienze e Tecnologie, Scienze del Farmaco, Medicina e Chirurgiia.

Il progetto reinterpreta la tradizionale disposizione a corti delle università italiane ed europee. Il campus si sviluppa intorno a cinque corti circondate da altrettanti edifici: un tributo alla tradizione architettonica milanese e in modo specifico alla Ca' Granda, la antica e prestigiosa sede centrale dell'Università Statale.

"Un campus oggi è più importante di quanto non lo fosse prima e si deve aprire alla città - ha osservato Carlo Ratti Direttore del MIT Senseable City Lab -. L'idea è quella di partire dall'ecosistema di innovazione di Mind e dell'università, con gli studenti e le imprese, e arrivare alla città per una nuova conoscenza".

Il progetto promuove un approccio di dialogo tra le diverse discipline accademiche. L'atteggiamento di apertura è incarnato dal principio urbanistico del "Common Ground", ovvero uno spazio pubblico ininterrotto che si snoda attraverso tutto il quartiere, tramite passerelle, chiostri e corti. Elemento fondamentale del progetto sono poi le due residenze universitarie per un totale di 1.100 posti letto. Il nuovo campus sarà inoltre sostenibile, infatti mira a essere un distretto a zero emissioni di carbonio alimentato al 100% da fonti di energia rinnovabile.



