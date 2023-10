Da Guttuso a Isgrò, a Milano asta benefica per i missionari

Da Renato Guttuso a Gillo Dorfles, da Harry Moore a Emilio Isgrò sono cento le opere d'arte che saranno messe all'asta il prossimo 30 ottobre alle 18 nell'auditorium opera San Francesco in viale Piave da Milano. Il ricavato servirà a raccogliere fondi per completare un pozzo d'acqua nel villaggio di Tuguliti, nell'Eparchia di Barentu, in Eritrea e per restaurare alcuni dei 170 affreschi realizzati sulle pareti esterne delle case di Arcumeggia in provincia di Varese, da famosi artisti del Novecento.

L'elenco delle cento opere, con le descrizioni è disponibile sul sito: https://www.missioni.org/asta/. Le stime dei lavori, che si potranno visionare dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 di sabato 28 e domenica 29 ottobre e dalle 15 fino alla battitura dell'asta affidata all'esperta Raphaelle Blanga, ex Sotheby's, vanno dai 30 ai 1.500 euro.

Il progetto umanitario per il pozzo è a favore di Missioni Estere Cappuccini Onlus dei Frati Cappuccini Missionari di Milano. I fondi ricavati dall'asta saranno devoluti interamente a Missioni Estere onlus che provvederà ad inviarli a Mons.

Thomas Osman, responsabile del progetto. Mentre i fondi ricavati per il restauro degli affreschi andranno alla Pro Loco di Arcumeggia.



