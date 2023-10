Attivisti di nuova generazione bloccano viale a Milano

Una ventina di attivisti di Nuova Generazione, in compagnia di vari ambientalisti, hanno momentaneamente interrotto la circolazione delle auto, questa mattina a Milano, in un viale nei pressi di Fiera Milanocity.

E' accaduto poco dopo le 9 all'incrocio tra viale Scarampo e viale Eginardo, quando i giovani si sono seduti in mezzo alla strada esibendo striscioni per l'emergenza climatica. Sul posto sono giunte la Polizia Locale e la Polizia di Stato, che in breve tempo li hanno fatti spostare. La circolazione è ripresa dopo circa 15 minuti.

Gli attivisti sono stati portati in Questura per essere identificati e valutare provvedimenti con l'autorità giudiziaria. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto proprio a Milano il 'Congresso mondiale sull'emergenza climatica'.



