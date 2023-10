ApritiModa, viaggio tra fabbriche, atelier e showroom

La moda sportiva italiana è protagonista della prossima edizione di ApritiModa, il viaggio alla scoperta di fabbriche, atelier e showroom ideato dalla giornalista Cinzia Sasso, che torna il prossimo 21 e 22 ottobre insieme oltre 100 aziende pronte ad aprire le proprie porte e rivelare i segreti della moda italiana.

In Lombardia sono 29 le realtà che apriranno le porte al pubblico per la rassegna che ha il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Milano, del Fai e di Fondazione Altagamma.

Tra le proposte, si potrà visitare l'Armani/Teatro di via Bergognone 59, lo spazio progettato dall'architetto Tadao Ando.

Qui, EA7 Emporio Armani, Official Outfitter dell'Italia Team a partire dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012, offrirà una panoramica delle collezioni create per gli atleti olimpici e paralimpici italiani. Tra le curiosità, un garage di via Ripamonti che nasconde la storia di una famiglia dedicata alla creazione di ombrelli unici. Francesco Maglia, sesta generazione di un artigianato senza tempo, farà da guida in un viaggio tra bastoni in legno di castagno o ginestra, archetti e aste.

Storico anche l'archivio di cappelli Gallia&Peter, con copricapi databili tra la fine dell'800 e i giorni nostri.



