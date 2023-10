Una mostra ispirata alla Via Francigena a Pavia

E' stata inaugurata oggi nell'antica chiesa di San Lazzaro, a Pavia, la mostra dal titolo "Sulla Via Francigena cercando la propria stella". L'esposizione, con opere delle artiste Pupi Perati e Pieranna Scagliotti, sarà visitabile sino al prossimo 20 novembre; ad organizzarla è il Comune con l'associazione culturale "Amici di San Lazzaro".

L'evento coincide con un appuntamento in programma nei prossimi giorni a Pavia. Dal 19 al 21 ottobre la città ospiterà gli "Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile".

Venerdì 20 ottobre, nell'aula magna del collegio universitario Ghislieri, si terrà l'assemblea generale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.

L'antica chiesa di San Lazzaro, risalente al XII secolo, sorge sul cammino che parte da Canterbury e arriva sino a Santa Maria di Leuca (Lecce) passando per Roma, e che ancora oggi è percorso ogni anno da migliaia di pellegrini. "La mostra - ha spiegato Pupi Perati - vuole invitare a riscoprire noi stessi, nel profondo della nostra esistenza. In fondo anche questo è un cammino che ogni persona è chiamata a compiere".



