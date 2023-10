Dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate da stamani nel fronteggiare un incendio sviluppatosi in un fienile di 700 metri quadrati in via don Primo Mazzolari a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano.

Le fiamme hanno distrutto l'intero casolare. Ci vorranno ancora ore per domare le fiamme per la presenza del fieno che continua ad alimentare il fuoco, come spiegano i vigili.



