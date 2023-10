Compie rapine in farmacie e fugge in mountain bike, arrestato

Era solito fare rapine ai danni di esercizio commerciali in sella a una mountain bike. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Milano per la rapina in una farmacia un italiano di 41 anni che era già nel mirino dei poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile per altri colpi messi a segno, uno in piazza Udine, sempre usando la bicicletta per fuggire Ieri nella zona nordest di Milano, gli agenti hanno notato un uomo che, all'angolo di via Ronchi con via Treves, ha appoggiato la bicicletta al muro di una farmacia e, coprendosi il volto con il cappuccio della felpa e uno scaldacollo, è entrato. I poliziotti si sono appostati all'esterno e, attraverso le vetrine, hanno visto il 41enne che con un grosso coltello da cucina minacciava le due farmaciste e portava via 280 euro dalla cassa. Fuori il rapinatore ha trovato gli agenti che lo hanno arrestato.

Il 41enne milanese, con precedenti penali, scarcerato da Parma a luglio scorso e attualmente affidato in prova ai servizi sociali, è stato riconosciuto da una farmacista come l'uomo che ha rapinato la stessa farmacia di via Ronchi lo scorso 26 settembre.

In casa sua gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato capi di abbigliamento indossati nel corso della tentata rapina commessa lo scorso 30 settembre a una farmacia di piazza Udine per la quale è stato indagato.



