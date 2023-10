Al via a Milano la mostra mercato di libri antichi e rari

Romanzi, opuscoli, pamphlet, fascicoli, volumi dimenticati, opere di ogni genere e di ogni epoca, disegni e incisioni a bulino, tra cui Melencolia I di Albrecht Dürer, tutto questo alla Milan Antiquarian Book Fair, mostra mercato internazionale, organizzata dall'Associazione Librai Antiquari Italiani. L'evento, imperdibile per collezionisti e bibliofili, si svolgerà dal 27 al 29 ottobre, nel capoluogo lombardo, a Villa Necchi Campiglio. Partecipano quaranta librerie provenienti da tutto il mondo.

Si potranno scoprire tesori come il Dialogus de systemate mundi di Galileo Galilei; la prima edizione ottocentesca del libro sul burro e i formaggi, Art de faire le beurre; una copia della Salomé. Drame en un acte di Oscar Wilde; il secondo Index di libri proibiti; il settecentesco trattato sui tartufi, scritto dal conte polacco Michel Jean de Borch; e cento libri per celebrare il secolo di fondazione della casa editrice Piero Gobetti.

Milan Antiquarian Book Fair sarà "il biglietto da visita dell'intero settore in Italia, così come a New York esiste la Mostra a Park Avenue Gallery o a Parigi quella del Grand Palais", commenta Gabriele Maspero, presidente dell'Associazione Librai Antiquari Italiani.



