A Milano da gennaio a settembre oltre 6,3 milioni di turisti

Numeri record per il turismo a Milano che ogni mese dell'anno, nel 2023, ha superato gli arrivi del 2019. A settembre ad esempio gli arrivi di turisti in città sono stati 745.805, per un +6% sul 2019. Da gennaio a settembre complessivamente a Milano sono stati superati i 6,3milioni di arrivi.

"A settembre nono mese di fila con numeri record nel turismo - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala sulle sue pagine social -, una città attrattiva vuol dire tanto impegno di tutti, ma anche lavoro per tanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA