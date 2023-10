Sold out a Pavia al concerto per i 250 anni del Teatro Fraschini

Tutto esaurito a Pavia per il concerto in programma domani alle 20 al Fraschini, per celebrare i 250 anni del Teatro inaugurato nel 1773 dall'opera "Il Demetrio" del compositore ceco Josef Mysliveček su versi di Pietro Metastasio.

Domani sera protagonisti sul palco saranno l'orchestra di casa, "I Solisti di Pavia", Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano, e Ambrogio Maestri, baritono pavese di fama mondiale. In programma una selezione di arie e romanze di Donizetti, Mozart e Verdi.

"Sono contento e un po' emozionato di partecipare al prestigioso concerto per i 250 anni del nostro Fraschini di Pavia - commenta Ambrogio Maestri - La mia carriera è partita da questo meraviglioso teatro 30 anni fa. Non potevo mancare a questa festa. Torno appositamente da Vienna per poterci essere.

Auguro al Fraschini altri 250 di questi anni gloriosi".



