Premiati studenti progetto interforze cittadinanza e legalità

Si è tenuta questa mattina nella sala Gaber di Palazzo Pirelli la cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole lombarde, secondarie di primo e secondo grado, che hanno partecipato al Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: 'Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare in memoria delle Vittime del Dovere' relativo all'anno scolastico 2022/2023, organizzato dall'Associazione Vittime del Dovere, onlus nazionale con sede a Monza.

Al progetto hanno aderito 9.800 studenti e 52 istituti scolastici. Al termine del ciclo di incontri, suddivisi per tematiche, tra cui cyberbullismo, dipendenze, legalità economica e missioni di pace internazionali, relative alle forze armate e dell'ordine che hanno collaborato, gli studenti e le classi hanno realizzato gli elaborati, tra i quali sono stati selezionati i più meritevoli, a cui sono andate borse di studio utili per l'acquisto di materiale didattico.

"Rendere i giovani consapevoli del ruolo attivo che ognuno di loro può svolgere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno, è l'obiettivo chiaro di questo progetto" - ha detto il presidente del consiglio regionale lombardo Federico Romani -. Iniziative come queste servono a ribadire ai più giovani, sempre e con forza, l'importanza della lotta alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta e in generale ai sistemi criminali". Romani ha proseguito spiegando che "è necessario che tutti si impegnino, ogni giorno, a combattere ogni forma di illegalità", una "battaglia che vinceremo sui banchi di scuola", perché "le organizzazioni criminali non sono un problema dei magistrati o delle donne e degli uomini delle Forze dell'Ordine, ma sono una questione che coinvolge tutti". Questa è "l'eredità più importante che ci hanno lasciato Falcone, Borsellino", ha concluso "e tutte le persone che si sono opposte alla violenza e alla sopraffazione della criminalità organizzata".

Alla presenza di autorità civili e militari, si è esibita anche la Fanfara dell'Arma dei Carabinieri Regione Lombardia.



