Paladino crea scultura per Sant'Ambrogio nel cortile Cattolica

Una scultura dedicata a Sant'Ambrogio creata da Mimmo Paladino, maestro dell'arte contemporanea, è stata realizzata per il centenario dell'Università Cattolica di Milano, in largo Gemelli, e collocata nel cortile d'onore dell'ateneo.

La scultura, realizzata in bronzo patinato, ha una dimensione di base di 220cm x 180 e un'altezza di 370 cm per un peso di 1.680Kg. In tutti i suoi attributi iconografici ripercorre i tratti salienti della vita del patrono di Milano. Il ramo simboleggia il bastone pastorale, ma richiama anche lo staffile che rappresenta la forma, la veemenza e la profondità delle omelie che predicava al popolo. Il libro ricorda gli scritti di Ambrogio: l'epistolario, i trattati e gli inni ed è il simbolo della dottrina cristiana. La colomba dello Spirito Santo evoca Sant'Ambrogio a cavallo che scaccia gli Ariani. La sfera rappresenta la completezza della Dottrina. La colonna, invece, rimanda alla leggenda della lotta tra il santo e il diavolo che, cercando di colpire il vescovo con le corna, finì per conficcarle nella pietra creando due buchi.

"L'opera si colloca nel solco di un'antica tradizione di questa Università, il cui corredo iconografico, fin dalla prime committenze, ha mirato a rendere perspicui i riferimenti, i valori e le intenzioni che hanno ispirato la fondazione e lo sviluppo della fabbrica dell'Università. Il monumento a Sant'Ambrogio di Mimmo Paladino segue questa antica traccia rileggendo le stratificazioni storiche, artistiche, religiose del luogo, attive a partire dall'epoca paleocristiana", ha sottolineato il rettore Franco Anelli. "Ho accettato con grandissima gioia l'invito a realizzare un'opera per l'ateneo.

Inoltre, mi piaceva molto questa idea di committenza che non è molto frequente", ha spiegato Paladino.



