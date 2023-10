Nel week-end le giornate del Fai in 96 luoghi della Lombardia

Castelli, ville, conventi, ma anche musei e palazzi storici. La Lombardia il 14 e 15 ottobre apre le porte delle sue bellezze culturali e paesaggistiche nelle Giornate del Fai (Fondo Ambiente Italiano) d'Autunno, mettendo a disposizione 96 luoghi in oltre 44 paesi e città della Regione, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali e poco conosciuti.

A Milano sono in programma visite alla Banca d'Italia, alla Prefettura, al Politecnico, al Teatro Verdi e a Villa Necchi Campiglio. A Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, si potrà entrare all'ex Monastero di Sant'Agostino, al Palazzo e ai Giardini Moroni o all'ex Monastero di San Faustino mentre a Monza sarà possibile accedere all'Autodromo Nazionale e a Villa Crivelli, Arconati e Pusterla oltre che all'Istituto Castiglioni.

Nel complesso, il capoluogo lombardo guida la classifica delle province con 20 siti aperti. Seguono Bergamo (19), Varese (16), Como (11), Brescia (10), Mantova e Lecco (7), Monza e Brianza (6), Cremona, Sondrio e Pavia (4) e Lodi (2).

"Un numero importante di proposte che raccontano la Lombardia" ha commentato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso sottolineando il focus di questa edizione del Fai d'Autunno che "mette in luce alcune delle sedi universitarie di Milano e Bergamo e oltre dieci luoghi di istruzione, dalle scuole alle accademie, dai centri di ricerca ai laboratori per la formazione. Edifici di valore storico - ha concluso - da conoscere e apprezzare".



