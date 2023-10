Ippica: Ippodromo Snai San Siro pronto a celebrare Dettori

L'Ippodromo Snai San Siro di Milano si prepara ad offrire al pubblico un pomeriggio speciale domenica 15 ottobre per celebrare la straordinaria carriera di Lanfranco 'Frankie' Dettori, il fantino più noto e vincente al mondo.

Dettori, campione capace di vincere tra le altre 6 Arc de Triomphe e 7 King George, ha scelto di tornare nella sua Milano e nel suo ippodromo preferito, teatro del suo esordio in pista quando era ancora adolescente. Domenica così l'impianto liberty milanese aprirà i cancelli dalle ore 12 per accogliere le famiglie milanesi e gli appassionati ippici, con ingresso a pagamento.

In particolare, alle 13.40 prenderà il via la 38/a giornata stagionale di galoppo di altissimo livello, con corse programmata su otto prove tra cui il Gran Premio del Jockey Club, corsa con oltre 250.000 euro di montepremi. Le attività rivolte a tutte le età tuttavia inizieranno già dalle 12.00 in poi, proseguendo fino alle 20.00 tra musica, intrattenimento, animazione per bambini, food-trucks, aperitivi, stuzzicherie e molto altro ancora come il "battesimo della sella" in cui i più piccoli potranno percorrere un breve tragitto in sella ai pony.





