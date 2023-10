Inchiesta La Russa jr, teste figlio di Simone Inzaghi

Anche Tommaso Inzaghi, figlio dell'allenatore dell'Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi, è stato sentito come testimone da inquirenti e investigatori nell'inchiesta milanese in cui Leonardo Apache La Russa è indagato per violenza sessuale, assieme all'amico dj Tommaso Gilardoni, in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo, incontrata nella notte tra il 18 e il 19 maggio in un locale milanese esclusivo.

Tommaso Inzaghi, che conosce il figlio del presidente del Senato, era presente, infatti, alla serata nella discoteca Apophis, come emerso, a quanto si è saputo, dalle dichiarazioni di altri giovani. Oggi Inzaghi jr ha confermato, da quanto si è appreso, che quella notte era nel locale ed è stato ascoltato come teste.

