In 9 mesi 3,6 milioni di passeggeri sul Malpensa Express

Il Malpensa Express, collegamento ferroviario gestito da Trenord tra Milano e l'aeroporto di Malpensa, ha trasportato 3,6 milioni di passeggeri nei primi 9 mesi dell'anno. Il dato - sottolinea l'azienda - evidenzia una crescita del 25% rispetto all'analogo periodo del 2019, precedente alla pandemia, e si avvicina ai 3,8 milioni dell'intero 2022.

Sale anche l'incidenza del treno come mezzo di trasporto aeroportuale, che si porta al 19%. In aumento la media giornaliera dei passeggeri dai 13mila del primo trimestre ai 14.400 di aprile. Il mese record è stato settembre con oltre 460mila passeggeri trasportati e una media giornaliera di 15.700 passeggeri, con un record di 18mila registrtato lo scorso 4 settembre, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 di Monza.

"I numeri - commenta il direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini - confermano il successo in crescita del treno per Malpensa, che collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all'1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione". "È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma - sottolinea - e questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con Sea Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un'esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa".



