Corsa contro la violenza sulle donne il 19 novembre a Monza

In prossimità alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, domenica 19 novembre si svolgerà la 2^ 'We Run For Women-Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi promossa ed organizzata dalla Questura di Monza con la collaborazione tecnica di Monza Marathon Team.

Si correrà nel Parco di Monza all'interno del quale a partire dalle 9.30 partiranno gli atleti della 10 km competitiva, su percorso misurato e certificato Fidal, e la 10 km non competitiva. Si potrà correre o camminare su un percorso di 3 km accessibile a quanti vorranno impegnare la propria domenica insieme ad amici e familiari per far parte di una catena unita contro la violenza di genere.

I dati Istat raccontano che ogni due giorni in Italia una donna viene uccisa e il 31.5% ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, reati commessi da partner o ex partner, parenti o amici. Il numero di casi di violenza sulle donne e femminicidi - si legge in una nota della Questura di Monza - è ancora sconcertante e il nostro Paese è ai vertici di questa sanguinosa classifica a causa di una visione arcaica del rapporto di genere. Per questo dal 1999 l'Onu ha istituito la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana. Sempre più spesso ed in qualunque ambito, si organizzano eventi promotori del messaggio di non violenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA