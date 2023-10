A Porto Ceresio giornalisti e blogger scoprono #varesedoyoubike

Sono arrivati dalla capitale austriaca Vienna ma anche dal Galles e, più numerosi, da diversi land della Germania. Sono i giornalisti e i blogger, specializzati nel settore turismo, arrivati a Porto Ceresio per vivere di persona l'esperienza dei percorsi cicloturistici tracciati lungo le sponde e le vallate verso il lago, nell'ambito del progetto #varesedoyoubike di Camera di Commercio di Varese.

L'Educational Tour ha il contributo della Regio Insubrica e rappresenta un'occasione per entrare in contatto con professionisti della comunicazione che godono di un seguito rilevante, anche considerato che il mondo tedesco e anglofono nel cicloturismo rappresentano alcuni dei mercati più avanzati.

A distanza di non più di venti giorni dal precedente Educational Tour che aveva portato sul lago Maggiore diversi operatori tedeschi, in questi giorni tocca al Ceresio beneficiare di un'attività di promozione ad alto profilo. "Questo territorio è sorprendente per la sua bellezze - hanno commentato giornalisti e blogger - e ci offre spunti d'interesse che meritano di essere raccontati ai nostri lettori. Non solo, perché a distanza di poche ore dall'arrivo molti di noi hanno già espresso la volontà di ritornarci. E la prossima volta, non sarà per lavoro, ma per una vera e propria vacanza tutta varesina all'insegna dell'active&green".



