Vuole soldi per la droga e aggredisce l'anziana madre, arrestato

Ha ripetutamente minacciato, insultato e aggredito l'anziana madre di 83 anni per ottenere denaro per acquistare la droga. Per questo un 40enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Caravaggio (Bergamo). Le accuse sono estorsione e maltrattamenti.

Sono state le numerose segnalazioni sugli abusi subìti dall'anziana giunte ai militari a far scattare il cosiddetto 'Codice rosso' di tutela delle potenziali vittime di violenze domestiche. Una procedura che, attraverso il tempestivo coordinamento della Procura di Bergamo, ha consentito al nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo di avviare subito indagini necessarie a verificare la fondatezza delle segnalazioni. Al culmine dell'ennesima lite i militari, già al corrente su quanto avveniva in casa, sono intervenuti per arrestare il quarantenne, ora in carcere a Bergamo.



