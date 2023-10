Summit sulla natura, le imprese possono salvare la biodiversità

Se le imprese italiane investissero in tutela e ripristino della biodiversità 93 euro all'anno per ogni milione di fatturato, sarebbe possibile raggiungere l'ambizioso obiettivo nazionale di ripristinare entro il 2050 il 90% degli habitat di cattivo stato di conservazione, ovvero 723.500 ettari. Il costo annuale necessario per sostenere azioni di recupero è pari a 260 milioni di euro, ovvero lo 0,013% del Pil nazionale. Per ciascun euro investito, inoltre, si stima un ritorno in benefici per la collettività pari a 14,7 euro. Sono alcuni dei dati "sul ruolo cruciale che il settore privato può svolgere nel contrasto al danneggiamento degli ecosistemi" presentati in occasione del European Business & Nature Summit (Ebns) a Milano L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è della Commissione Europea organizzata in collaborazione con lo spin-off dell'Università di Padova Etifor, il Forum per la Finanza Sostenibile, Regione Lombardia e la European Business & Biodiversity Platform.

L'analisi del team di Etifor si basa sull'Impact Assessment Study. Le attività di recupero e conservazione della biodiversità in Italia porterebbero entro il 2050 a benefici economici complessivi per quasi 70 miliardi di euro. Ciò dipende dalla capacità degli ecosistemi ricchi di biodiversità di fornire servizi ecosistemici, come lo stoccaggio e il sequestro del carbonio, la regolazione della qualità dell'acqua e il controllo dell'erosione, l'impollinazione, la produzione di materie prime rinnovabili (come legno e biomasse a uso energetico, cibo e fibre), la gestione del rischio di alluvioni e servizi culturali, ricreativi o turistici.

"Occorre sfatare definitivamente il mito che vede le imprese come attori quasi esclusivi delle crisi ambientali in atto: le cause sono sistemiche", ha spiegato Alessandro Leonardi, amministratore delegato di Etifor.



