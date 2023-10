Stefano Boeri, sono estraneo a ogni possibile imputazione

"L'importante è che si facciano tutte le valutazioni opportune e poi sono molto sereno.

Certamente sono sicuro di essere estraneo davvero a tutte le possibili imputazioni. Sono contento e sereno". Così l'architetto Stefano Boeri, commentando a margine di un evento a Palazzo Reale l'inchiesta della procura di Milano in cui è indagato per turbativa in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic di Milano che dovrebbe sorgere entro il 2026 in zona Porta Vittoria.



