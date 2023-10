Scaroni: 'Costruiremo lo stadio più bello del mondo'

"Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo". A dirlo è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto in una diretta di Sky Sport. "Per me San Donato è una grande opportunità, mi auguro che il nuovo impianto, da 70mila spettatori, diventi iconico come San Siro. Ci piaceva anche San Siro, ipotesi meno costosa perché avremmo diviso tutto, ma non ci avrebbe dato quel senso di identità che ci darà il nuovo stadio. Nei nostri piani, la prima partita sarà a luglio-agosto del 2028".



