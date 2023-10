Lieve scossa di terremoto in provincia di Bergamo, nessun danno

Lieve scossa di terremoto la notte scorsa nella Bassa bergamasca: alle 00,39 i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.2, con epicentro a Urgnano, a una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita come un 'boato' dalla popolazione: non risultano danni né persone ferite. Si tratta della seconda scossa nella zona negli ultimi giorni: lo scorso 4 ottobre si era registrato un altro terremoto, con epicentro a Comun Nuovo, a cinque chilometri da Urgnano, con magnitudo 3.0. Anche in quel caso non si erano registrati danni o feriti.



