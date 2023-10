'Gabriele Basilico. Le mie città', a Milano mostra per due sedi

A dieci anni dalla scomparsa, Milano rende omaggio a uno dei suoi fotografi più famosi, Gabriele Basilico, con una mostra in due sedi espositive, la Triennale (13 ottobre - 7 gennaio) e Palazzo Reale (13 ottobre - 11 febbraio). Il tema è quello dello sguardo sulle città, da Milano a quelle del mondo, raccontate attraverso un percorso di circa 500 opere.

"Negli anni Milano è diventata per me come un porto di mare, un luogo privato dal quale partire per altri mari, per altre città, per poi ritornare e quindi ripartire": così Basilico raccontava il rapporto con la sua città, che attraverso 13 serie fotografiche e centinaia di opere, viene approfondito in Triennale. L'esposizione presenta per la prima volta in modo organico e completo il lavoro di documentazione che il fotografo ha realizzato sulla propria città nel corso di quasi 40 anni. Il percorso include il racconto delle periferie degli anni '70, la celebre inchiesta dedicata alle fabbriche ("Milano Ritratti di Fabbriche" 1978-1980), l'indagine sulle architetture del modernismo (1985), il progetto sulla città di notte realizzato per l'AEM (1989), i lavori per la costruzione del quartiere Porta Nuova (dal 2004 al 2012), il restauro del tetto del Duomo (2012). Vengono inoltre esposti tre nuclei di opere conservate presso il Museo di Fotografia Contemporanea che provengono dai progetti "Archivio dello spazio" (Sesto San Giovanni, 1992-1993), "Milano senza confini" (1998) e "Paesaggio prossimo" (2006-2007). Sono circa 200 le opere esposte a Palazzo Reale: una selezione dall'Archivio Basilico. Nella Sala del Lucernario è allestita "Sezioni del paesaggio italiano", indagine sulla trasformazione del paesaggio nazionale realizzata per la VI Biennale di architettura di Venezia del 1996, in collaborazione con Stefano Boeri. Nella Sala delle Cariatidi troveranno posto 100 fotografie di oltre 40 città fra cui Shanghai, Rio de Janeiro, San Francisco, Mosca, Londra, Parigi, Istanbul, Tel Aviv, Boston, Liverpool, Roma, Berlino, Lisbona, Valencia, Gerusalemme, Beirut, Amman, Montecarlo, Hong Kong e altre ancora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA