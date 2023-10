Enzo Jannacci in versione cartoon accompagna un brano inedito

Gira in tram per Milano e incontra personaggi come la Vincenzina e il palo della banda dell'Ortica l'Enzo Jannacci versione cartoon protagonista del video dell'inedito "Non posso sporcarmi il vestito", una canzone recuperata tra le registrazioni del giovane cantautore e opportunamente 'restaurata'.

Il brano fa parte del vinile "Enzo Jannacci - Qualcosa da ascoltare - tra inediti e rarità", che Ala Bianca pubblica il prossimo 17 novembre, a dieci anni dalla scomparsa dell'artista.

Il videoclip, firmato da Ranuccio Sodi con l'animazione dello Studio Convertino & Designers, racconta Jannacci attraverso i personaggi delle sue canzoni, cercando di dare un volto a creature come il Barbun in scarp de tennis o l'Armando.

Nel decennale della sua scomparsa, si è ricordato il cantautore con un concerto evento al teatro Arcimboldi di Milano dal titolo "Jannacciami", con il docufilm di Giorgio Verdelli e con il tributo all'artista conferito dal Club Tenco con la Rassegna 2023 intitolata "Vengo anch'io".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA