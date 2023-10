Al via Host, l'innovazione nella ristorazione e accoglienza

Dall'intelligenza artificiale alla robotica, dai nuovi materiali riutilizzabili o riciclati in ottica di economia circolare alle soluzioni per il massimo risparmio di energia e acqua, fino alla progettazione per creare format e layout sempre più esperienziali e multisensoriali. Si apre domani HostMilano, fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell'accoglienza, con una edizione che anticipa le esigenze di un mercato da 178 miliardi di euro.

I numeri sono paragonabili al 2019: oltre 2.100 espositori, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi, e oltre 700 top buyer altamente profilati da 75 Paesi. Al taglio del nastro a Fiera Milano Rho atteso il Presidente di Ice, Matteo Zoppas.

Fino al 17 ottobre la rassegna dedicherà molto spazio all'approfondimento sulle tendenze emergenti più interessanti, con i contributi di chef stellati e pluridecorati pastry chef, mixologist e baristas, oltre ad autorevoli esperti ed accademici.

Domani debutta ChocolateCulture@Host23, il primo evento B2B dedicato alla cultura del cioccolato con un team di esperti guidato dal maître chocolatier Davide Comaschi e ritorna la Pasticceria di lusso nel mondo a cura di Iginio Massari, presidente di Apei. Prevista anche la premiazione di Smart Label - Host Innovation Award in collaborazione con POLI.design e con il patrocinio di ADI - Associazione per il Disegno Industriale



