Al teatro Parenti di Milano al via la rassegna 'Per Israele'

"Siamo i soldati dell'arte, portiamo avanti una battaglia culturale, l'importanza di credere nella vita come ci credevano i ragazzi del rave": così Andree Ruth Shammah, direttrice del teatro Franco Parenti, spiega all'ANSA le ragioni che oggi la spingono a credere ancora di più nel festival di cultura israeliana che partirà il 16 ottobre e si declinerà per tre mesi fino a dicembre.

Mentre altre istituzioni come la Cineteca di Milano hanno cancellato iniziative legate alla cultura israeliana, Shammah ha deciso di confermare il festival, che era già in programma, perché "non si può cedere - sottolinea - alla barbarie, i motivi del festival continuano, anzi si rinnovano". "Come persona sono militante ma questa - precisa - non è un'azione militante, il teatro crede al valore e alla vitalità del palcoscenico israeliano e serve per approfondire". Di qui la decisione di confermare la rassegna di teatro, musica, incontri e performance 'Per Israele: la tradizione ebraica e la creatività di Tel Aviv', che si aprirà il 16 ottobre con il concerto di Yakir Arbib e si chiuderà i 17 dicembre con un incontro tra Shammah e Roy Chen, autore del testo 'Chi come me' che la regista metterà in scena il prossimo febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA