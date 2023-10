Il funambolo Andrea Loreni sfida il record su cavo inclinato

Un cavo d'acciaio di 24 millimetri di diametro, teso per 40 metri con un'inclinazione media di 39 gradi, per sfidare l'attuale Record del mondo (38° 06'). È la nuova sfida di Andrea Loreni, l'unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, protagonista della traversata a 140 metri di altezza dal Bosco Verticale alla Torre Unicredit di Milano.

Loreni tenterà l'impresa sabato 14 ottobre in piazza Gramsci, nel cuore di Cinisello Balsamo (Milano). "In questa impresa da record - racconta - mi muove il concetto di 'esplorazione'.

Nessuno finora è mai salito su un cavo inclinato di 39 gradi, è una zona inesplorata, in cui cercherò di entrare con curiosità e gentilezza, per scoprire cosa c'è in questo terreno ignoto oltreché per vivere e conoscere cosa c'è dentro di me".

Le procedure per la realizzazione del record sono rigidamente stabilite come i rituali Zen, che il funambolo pratica quotidianamente per allenare corpo e mente. Secondo i parametri per stabilire il nuovo Record del mondo, la distanza minima percorsa sulla corda deve essere di almeno 40 metri e la corda utilizzata non deve avere un diametro superiore a 2,4 cm. Il funambolo dovrà percorrere l'intero percorso in direzione ascendente, cioè dal punto più basso verso quello più alto. La prova avrà presumibilmente una durata intorno agli 8-12 minuti, e avverrà in massima sicurezza, con imbragatura.

L'evento è stato organizzato da FAS, in collaborazione col Comune di Cinisello Balsamo con la firma di un accordo per la realizzazione dell'evento nella storica piazza della città.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA