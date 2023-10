Caso Beic, Boeri: 'Io tranquillo ma situazione incredibile'

"Sono tranquillo e confermo la mia completa disponibilità a collaborare con le autorità competenti per fornire tutte le informazioni in mio possesso, al fine di chiarire una situazione che trovo incredibile": così l'architetto Stefano Boeri ha commentato l'inchiesta in cui risulta indagato con altri per turbativa d'asta in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic di Milano.

"In virtù di ciò - ha aggiunto - al momento non mi è possibile fornire ulteriori dichiarazioni".



