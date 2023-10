Adescava uomini per narcotizzarli e rapinarli, chiesti 15 anni

La Procura di Monza ha chiesto una condanna a 15 anni di carcere per Tiziana Morandi, la 48 enne di Roncello (Monza), ribattezzata "la mantide della Brianza", a processo con l'accusa di aver adescato almeno 10 uomini dai 27 agli 84 anni, per poi derubarli dopo averli narcotizzati.

Secondo il pm Carlo Cinque, titolare del fascicolo si inchiesta a carico della donna su cui pendono 21 capi di imputazione che vanno dalla rapina, alle lesioni, al procurato stato di incapacità e che è in carcere dal luglio scorso, "è stato solo un caso che nessuna delle sue vittime sia morta". Il magistrato ha chiesto anche tre mesi di libertà vigilata a fine pena.

La donna era stata scoperta dopo la denuncia ai carabinieri di uno degli uomini da lei raggirato. Per adescarli utilizzava annunci per massaggi, mentre quando avvicinava uomini più anziani avrebbe finto di avere bisogno di soldi per cause solidali. A quel punto, secondo le indagini, li narcotizzava con le benzodiazepine e li rapinava. La difesa di Morandi ha chiesto invece l'assoluzione per insufficienza di prove.



