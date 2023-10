Una mostra open air racconta la periferia di Milano

Fotografie affiancate ai poster con le testimonianze a viva voce dei giovani del quartiere. Immagini e messaggi dal forte impatto evocativo che aprono una finestra sulle vite dei ragazzi e delle ragazze e danno uno spaccato sui temi dell'identità, della cittadinanza, del tempo libero, della socializzazione e del futuro mettendo in luce le influenze derivate dalla rapida trasformazione della città.

Sono questi i temi proposti da 'È un muro invisibile', l'installazione open air di Arianna Arcara e Sara Leghissa che sarà allestita per un mese nelle strade e sui muri del Municipio 8 di Milano, dal prossimo 12 ottobre (l'inaugurazione si terrà alle 17). Si tratta di un percorso di arte urbana che si snoda tra via Quarenghi, via Gallarate e i muri delle case popolari di via Appennini, realizzato con la collaborazione delle associazioni attive nel quartiere. L'esposizione, che arriva dopo quella gemella firmata da Francesco Jodice e la mostra di Lucas Foglia nella zona Rogoredo/Santa Giulia, vuol proseguire a raccontare attraverso la fotografia, una città che cambia e si rinnova. Raccontare attraverso i giovani lo sviluppo urbano, è un progetto di Fom - Fotografia Open Milano che si ispira al format culturale e itinerante di ArtsFor nato da un'idea di Camilla Invernizzi nel 2020: utilizzare la fotografia d'autore per leggere, raccontare e comprendere la realtà delle aree interessate da grandi ristrutturazioni, dove le architetture temporanee dei cantieri diventano come i muri di un museo, ma all'aperto, in grado di ospitare fotografie.

Così una cinquantina di immagini scattate da Arianna Arcara, tra i fondatori del collettivo fotografico Cesura, e l'artista, ricercatrice e performer Sara Leghissa, diventano una sorta di indagine che attraverso il ritratto ambientato e le interviste raccolte tra i ragazzi e le ragazze nei principali luoghi di aggregazione, tra le panchine dei giardini, le associazioni culturali, la metropolitana, le piazze del Gallaratese e di Quarto Oggiaro, fornisce un messaggio sul potenziale degli spazi pubblici nel plasmare le vite e le esperienze dei più giovani.





