Si scioglie The Emerson Quartet, concerti a Milano e Torino

Ultimi concerti italiani a Milano il 10 ottobre e a Torino l' 11 per l' Emerson String Quartet, il gruppo di musicisti americani che questo mese si scioglie dopo 47 anni di attività. Una chiusura accompagnata dal nuovo e davvero ultimo album ''Infinite voyage'' con la direttrice e soprano canadese Barbara Hannigan, uscito all' inizio di settembre per Alpha Classics, che ripercorre il lungo viaggio artistico della formazione. Il Gran Finale è in programma a New York il 14 ottobre. ''Non perché siamo stanchi di suonare o perché non andiamo più d'accordo ma perché riteniamo sia giusto lasciare finché siamo ancora al meglio'', così hanno spiegato la decisione di scrivere la parola fine. L'Emerson String Quartet - Eugene Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finckel al violoncello - è stato fondato nel 1976 a New York in occasione del bicentenario della nascita degli Stati Uniti e prende il nome dal poeta e filosofo americano Ralph Waldo Emerson. Tra i più prestigiosi e longevi ensemble da camera degli ultimi cinquanta anni, con oltre 30 registrazioni discografiche, ha ottenuto nove Grammy Awards, tre Gramophone Awards, il Premio Avery Fisher, l' Ensemble of the Year di Musical America e di molti altri riconoscimenti internazionali. Ha lavorato con alcuni tra i più apprezzati compositori contemporanei e con solisti di spicco, da Renée Fleming a Barbara Hannigan, Evgeny Kissin, Emanuel Ax e Yefim Bronfman. L'arrivo del violoncellista Paul Watkins nel 2013 ha portato grandi cambiamenti e nuovo entusiasmo. ''Non riesco ancora a credere che per otto anni ho avuto l'opportunità di fare musica con questo ensemble straordinario - ha detto Barbara Hannigan - per me è stato un viaggio felice. Abbiamo riso molto, benché la musica che abbiamo eseguito insieme fosse molto seria sia nel tono sia nel soggetto''. Il loro ultimo disco comprende il Quartetto n. 2 di Arnold Schönberg, la rara Melancholie di Paul Hindemith, il Quartetto Op.3 di Alban Berg e, con il pianista Bertrand Chamayou, la "Chanson perpétuelle" di Ernest Chausson. Le date italiane sono in programma al Conservatorio di Milano per la Società del Quartetto e al Conservatorio di Torino per l' Unione Musicale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA