Scala: si inaugurano spazi di via Verdi, i sindacati non vanno

Grazie, ma no grazie: i sindacati della Scala hanno declinato l'invito a partecipare alla cerimonia inaugurale dei nuovi spazi alle spalle del teatro in via Verdi che è in programma per il 17 ottobre, in polemica perché i lavori non sono ancora terminati e perché non c'è stato un incontro con la direzione su come utilizzare uffici e sale.

"Le scriventi Segreterie Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Cisal Fials, pur ringraziando dell'invito all'inaugurazione della nuova torre di via Verdi, ritengono di non partecipare poiché - hanno scritto in una nota congiunta - i lavori non sono ancora terminati, in particolare dal piano palcoscenico (piano 0) al piano -6 (sala prove), ovvero dove sono previste attività artistiche e tecniche".

"Inoltre - hanno aggiunto -, nonostante le ripetute richieste, le OO.SS. sono ancora in attesa di incontrare, congiuntamente alle rappresentanze sindacali aziendali e ai responsabili della sicurezza, la direzione per valutare nel merito e nel dettaglio la distribuzione degli spazi nella nuova struttura e nella sede storica".

Firmata dall'architetto Mario Botta con Emilio Pizzi, la nuova torre di via Verdi che è collegata al teatro, con sei piani interrati e 11 fuori terra, permette l'ampliamento del palcoscenico che arriverà alla profondità di 64 metri e la creazione di una sala prove per l'orchestra che potrà anche essere utilizzata coma sala di registrazione.

La previsione è che, messa a punto la cassa acustica della sala prove e terminate finiture, il trasloco definitivo nei nuovi spazi sarà fatto verso giugno.

I nuovi uffici dovrebbero ospitare i dipendenti che ora si trovano in quelli in affitto in via Torino. C'è però chi vorrebbe una differente distribuzione per risolvere questioni che si trascinano da anni, come gli spazi per i coristi che si trovano al quinto piano del teatro, scomodi per scendere in scena e distanti dal palcoscenico. Ed è su questo che i sindacati chiedono un incontro.



